Volkskrant Ochtend: Nederlander beperkt vatbaar voor populisme | Waarom Venezolanen hun land ontvluchten

Aanraders van de redactie

Populisme-expert Cas Mudde: 'Proteststemmen zijn niet per definitie populistisch'

Nederlanders, Britten en Fransen willen een 'sterke leider die orde op zaken stelt', blijkt uit een groot onderzoek naar populisme. Dat betekent nog niet dat zij tegen de democratie zijn, reageert populisme-expert Cas Mudde.(+)



De vreugdetranen bleven maar komen: Groenewegen sprint naar eerste Nederlandse sprintzege sinds 1998

De vreugdetranen bleven maar komen na zijn koninklijke sprint op de klinkers van de Champs Élysées. Vergeten waren de twijfels, de frustratie, de kritiek, het ongeduld en de wetenschap dat het telkens net niet genoeg was.(+)



Waarom journalisten Trump magische manipulatieve krachten toedichten

17 onwaarheden telde de Canadese krant Toronto Star in het interview met Donald Trump in The New York Times. Is het nou strategie of stomheid? Amerikaanse journalisten hebben de neiging om Trump magische krachten toe te dichten in het bespelen van de media. Maar volgens columnist Loes Reijmer is dat gewoon journalistieke zelflegitimatie.(+)