Volkskrant Ochtend: Nabestaanden in Mali omgekomen militairen klagen Defensie aan | Volg de verkiezingen live

Als er iemand verantwoordelijk is voor de kloof tussen burger en politiek dan is het de burger

Bij elke verkiezing is het bal: geklaag over de kloof tussen politiek en burger. Maar de kloof is nog nooit zo klein geweest, betoogt Richard Engelfriet.



Wat moet ik nu eigenlijk stemmen bij dat referendum over de Wiv-wet? (+)

Mevrouw Slingeland uit Den Haag weet niet of ze voor of tegen moet gaan stemmen. Ze informeerde links en rechts, zonder resultaat. De vraag waar ze mee zit: als niemand weet waar het referendum over gaat, hoe kun je dan het resultaat serieus nemen?