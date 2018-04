Volkskrant Ochtend: Minder overlast 'verwarde personen' dan gevreesd | Akkoord over aanpassing inlichtingenwet

Waarom we zo stapelgek blijven op Kylie Minogue

'Prinses van de Pop' viert haar vijftigste verjaardag - en haar zoveelste comeback. Geen wonder dat iedereen Kylie Minogue mag: een schoonheid met engelenhaar en veel, heel veel hits. Dat haar bubblegum­deuntjes misschien wat plat zijn, is geen minpunt. Intégendeel. (+)



Mariniers zijn van de wereld, maar Vlissingen is ver

De mariniers willen niet naar Vlissingen. Ze nemen ontslag en/of tekenen een petitie, bang dat 'gezinnen uit elkaar worden getrokken' als ze over een paar jaar vertrekken van hun vertrouwde centrale kazerne in Doorn. Toine Heijmans spreekt de mariniers in Vlissingen, 'waar de zee zo schitterend om de hoek spoelt, rakelings langs de skyline en de boulevard'. (+)