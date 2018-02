Volkskrant Ochtend: Luchtvervuiling door verf, inkt en cosmetica neemt toe | Wie wint de slag om de ECB?

Terwijl u sliep

De strijd om het vicepresidentschap van de Europese Centrale Bank brandt los. Wie wint de stoelendans?

De voordracht van een nieuwe vicepresident voor de Europese Centrale Bank vormt vandaag het startschot voor een stoelendans. Die gaat de komende anderhalf jaar de ECB opschudden - en de complete Europese economie erbij.



Luchtvervuiling komt minder vaak door verkeer, maar vaker door inkt, verf en cosmetica

Luchtvervuiling door het verkeer neemt af, maar het aandeel schadelijke stoffen uit andere bron neemt toe. Beperkende maatregelen nemen is lastig. 'Er zijn duizend tot tweeduizend bronnen die hieraan bijdragen.'



Oxfam-directeur Haïti gaf in intern rapport gebruik prostituees toe

Uit een intern rapport van hulporganisatie Oxfam over de beschuldigingen van seksueel wangedrag tijdens haar humanitaire missie in Haïti in 2010 blijkt dat de lokale directeur in een intern onderzoek heeft toegegeven dat hij heeft betaald voor prostituees.



Weinig overtuigend, maar Nederlands trio wel naar halve finale in de ploegenachtervolging

Sven Kramer moest de vermoeide Koen Verweij in de laatste ronde van de ploegenachtervolging duwen en Jan Blokhuijsen moest langer op kop rijden dan de bedoeling was. In de kwartfinale van het teamonderdeel kwam het Nederlandse trio weinig overtuigend tot de tweede tijd, achter Zuid-Korea en nipt voor Noorwegen. Nederland rijdt woensdag in de halve finale tegen Noorwegen.