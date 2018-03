Volkskrant Ochtend: Leegloop bij Korps Mariniers om verhuizing | Al uw vragen over de 'sleepnetwet'

Gemeentepolitiek wordt gedomineerd door mannen, maar in Blaricum besturen de vrouwen

Meer nog dan op andere politieke podia zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de lokale politiek. Hoe komt dat? Op zoek naar een antwoord in Blaricum, de grote uitzondering. (+)



Dreigt de bedelstaf voor sponsorloze schaatsers? '97% schaatsters zit over 3 weken in de WW'

Tijdens de Winterspelen luidde Sven Kramer de noodklok. Als nieuwe sponsoren zich niet snel zouden ontfermen over schaats ploegen, dan dreigde een kaalslag. 'Als je er heel zwart-wit naar kijkt, zit 97 procent van de Nederlandse schaatsers over drie weken in de WW.' (+)