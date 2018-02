Volkskrant Ochtend: Koerden in Nederland ongerust over Turkse aanvallen | Jawel, raprock lijkt terug te keren

Aanraders van de redactie

De aanval van Turkije op Afrin maakt Koerden in Nederland ongerust: 'Ik slaap misschien drie uur per nacht'

Sinds Turkije op 20 januari de aanval heeft geopend op de Syrische provincie Afrin, doen de Koerden in Nederland uit die regio geen oog meer dicht. Met smartphones zitten ze voor de televisie te wachten op elke snipper nieuws. (+)



Dit is het beste vakantieresort ter wereld, blijkt uit onderzoek van Harvard

De Hillside Beach Club in Turkije is het ultieme vakantieresort, concludeert Harvard University. Hun bedrijfsgeheim: tevreden werknemers zorgen voor tevreden gasten. Jammer dat niet alle hoteliers deze studie hebben gelezen. (+)



Die nacht is een spookbeeld dat me is blijven achtervolgen

Medische experts over de patiënt die hun kijk op het vak veranderde. Deze week: internist Peter de Leeuw (69). (+)