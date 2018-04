Volkskrant Ochtend: Kankermedicijn 'duizend keer goedkoper' dankzij student | Is de bezitloze economie iets voor u?

Borstkankermedicijn 'duizend keer goedkoper' dankzij toevallige vondst student

Een student ontdekte een manier om een kankermedicijn veel goedkoper te fabriceren. Of dat veel gaat uitmaken voor de verkoopprijs is overigens nog maar de vraag.



Nederland in trek bij vakantiegangers: sterkste stijging van toerisme in twaalf jaar

Nederland verwelkomde in 2017 vorig jaar 42 miljoen gasten in hotels, vakantiehuisjes of andere accommodaties. Dat is volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) 9 procent meer dan in 2016. Het gaat om de sterkste stijging van het aantal toeristen sinds 2006.