Volkskrant Ochtend: Kabinet wil asielzoekers terugsturen naar doorreisland | De gaskraan gaat dicht, maar hoe?

Terwijl u sliep

Kabinet wil asielzoekers terugsturen naar België en Duitsland: 'Dit ontmoedigt doorreizen'

Het kabinet wil het Europese asielbeleid aanscherpen door afspraken te maken over het terugsturen van asielzoekers naar het laatste doorreisland. Voor Nederland geldt dan dat wie aantoonbaar eerst in België of Duitsland is geweest, naar die landen wordt teruggestuurd. Alleen migranten die direct via Schiphol of de Nederlandse havens het land bereiken, zouden hier asiel kunnen aanvragen.



Probeerden de Russen dubbelspion Sergej Skripal om te brengen, of worden we om de tuin geleid?

De Britse regering zegt dat Rusland achter de poging zit om dubbelspion Sergej Skripal met een zenuwgas om te brengen. Klopt dat, of worden we om de tuin geleid, net als bij de 'massavernietigingswapens' in Irak?