Volkskrant Ochtend: Jeroen Dijsselbloem verlaat politiek | Financieel kwetsbare man is slechter af dan vrouw

Terwijl u sliep

Jeroen Dijsselbloem geeft zetel in Tweede kamer op omdat hij 'vuurkracht' ontbeert

Demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) verlaat over twee weken de politiek. Hij geeft zijn zetel in de Tweede Kamer op omdat hij 'de vuurkracht' ontbeert die de negenkoppige PvdA-fractie in de oppositiebankjes volgens hem hard nodig heeft. Dat schrijft Dijsselbloem in een brief die hij dinsdagavond aan Kamervoorzitter Arib heeft gestuurd.



Op zich fraaie zege op Zweden bleek een lege huls: Oranje mist definitief het WK in 2018

Op het gedroomde schuttersfeest van Oranje regende het losse flodders en bleek de op zich fraaie zege tegen Zweden (2-0) een lege huls. Een veelbewogen, deprimerende kwalificatiereeks kwam dinsdag tot een einde met die ene, melancholisch stemmende zekerheid: het WK voetbal in Rusland voltrekt zich in 2018 zonder Nederland, de nummer 2 van 2010 en 3 van 2014.