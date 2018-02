Volkskrant Ochtend: 'IS-strijder' De Balie had gestolen blanco paspoort | Wat doen Ivanka en Donald jr. precies?

Kirsten Wild gaat voor goud op de WK baanwielrennen: 'Ik hou van het spelletje'

Van Kirsten Wild wordt de komende dagen veel verwacht op de WK baanwielrennen in Apeldoorn. Haar erelijst is lang. Zelf blijft ze bescheiden. 'Ik word nogal eens groter gezien dan ik in werkelijkheid ben.' (+)



Deze biologische maïsboer is wereldberoemd door zijn pro-Russische protestborden

Kaya Bouma is in Ossendrecht bij de boer die drie keer een meterslang kartonnen bord langs de A4 met pro-Russische teksten zette. 'Russia stopped Hitler, not America!', viel rond Bevrijdingsdag te lezen. 'Ik heb een klein bedrijf', zegt Hugo Jansen glimlachend, als hij Kaya rondleidt. 'Maar dit is best indrukwekkend, toch?' (+)