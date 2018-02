Volkskrant Ochtend: Investering ouderenzorg van 2,1 miljard op losse schroeven | De methode-Vermeend ontleed

Terwijl u sliep

Kabinet wil minder extra geld voor verpleeghuizen

De investering van 2,1 miljard extra om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren, in de vorige kabinetsperiode afgedwongen door toenmalig PvdA-staatssecretaris Van Rijn, staat op losse schroeven. Ingewijden verwachten dat het kabinet een deel van die investering terugdraait.



Vermeend-familie stapt op bij uitgever omstreden cyberboek

Oud-minister Willem Vermeend en zijn kinderen hebben zich binnen een maand tijd teruggetrokken bij het door hem opgerichte Einsteinbooks. Deze uitgeverij gaf de laatste jaren vrijwel al zijn boeken uit. Vorige week kwam Vermeend in opspraak door plagiaat en een omstreden optreden van co-auteur Rian van Rijbroek bij Nieuwsuur.



Trump blokkeert vrijgave 'gevoelige' Democratische memo

De Amerikaanse president Donald Trump kan vanwege een aantal 'vertrouwelijke en in het bijzonder gevoelige passages' een Democratische memo niet openbaar maken. De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden besloot eerder unaniem om het document vrij te geven, maar daar steekt Trump nu een stokje voor.



Wüst is dit jaar niet de vrouw in vorm. Geld inzetten op haar is nu een gok

Bij de wedkantoren is Ireen Wüst (31) de favoriet op de 3 kilometer, de afstand die ze al tweemaal won op de Winterspelen. Maar een zege (haar vierde goud op rij) is zaterdag allerminst vanzelfsprekend. (+)