Volkskrant Ochtend: ING trekt omstreden salarisverhoging topman Ralph Hamers in | Rusland ontkent zenuwgasaanval

Rusland ontkent zenuwgasaanval zoals altijd, maar sancties lijken nu onvermijdelijk

Schampere opmerkingen en tegenaanvallen hielpen Moskou bij eerdere aanslagen, maar nu lijken sancties onvermijdelijk.



Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit: automobilist kan Maastricht straks alleen nog met milieusticker in

Net als in veel Duitse steden kunnen automobilisten straks het centrum van Maastricht alleen nog maar in met een milieusticker. Een nieuwe maatregel in de gemeentelijke wedloop in de strijd voor betere luchtkwaliteit.



Geen sprake van Russische inmenging campagneteam Trump, volgens Republikeinse inlichtingencommissie

De Republikeinen in de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden zeggen 'geen enkel bewijs van Russische inmenging te hebben gevonden' in het campagneteam van president Donald Trump.