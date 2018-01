Volkskrant Ochtend: In het gevecht om de donorwet telt elke stem | 'Slimme meid bevriest eicellen op tijd'

Terwijl u sliep

CBS: afnemen van taaltoets bij bijstandontvangers komt in de praktijk weinig voor

Gemeenten controleren niet of bijstandsontvangers de Nederlandse taal machtig zijn. Plannen om hun kennis bij te spijkeren worden nauwelijks gemaakt, kortingen op de uitkeringen worden vrijwel niet opgelegd.



In het gevecht om de donorwet telt elke stem, wordt het ja of nee?

Alles is anders op het Binnenhof vandaag, waar de Eerste Kamer dan toch eindelijk debatteert over de nieuw Wet op de orgaandonatie. Fractiediscipline geldt niet, coalitiedwang al helemaal niet: alle Eerste Kamerleden moeten naar eigen inzicht en geweten beslissen: wordt het ja, tenzij of nee, tenzij? De uitkomst is volstrekt ongewis.