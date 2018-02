Volkskrant Ochtend: Hacken is voor AIVD effectiever dan aftappen | Overleven is het motto bij nieuw zwemdiploma

Geestelijk vader referendum daagt kabinet voor rechter met hoop op laatste alles-of-nietsvolksraadpleging

Moet de burger zich in een referendum kunnen uitspreken over het schrappen van het raadgevend referendum? De bestuursrechter van de Raad van State doet vrijdag uitspraak over deze vraag. De stichting Meer Democratie meent dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op onrechtmatige wijze de burgers een recht ontneemt en spande daarom een zaak aan.



'Diaken des doods' krijgt 27 jaar cel voor moorden, discussie over medisch beroepsgeheim laait op

Een Belgische ex-verpleger die minstens vijf patiënten vermoordde, is donderdag in Brugge veroordeeld tot een celstraf van 27 jaar. De 61-jarige Ivo P., die in België de 'diaken des doods' wordt genoemd, liep tegen de lamp nadat hij zijn psychiater in vertrouwen had genomen. De rechtszaak veroorzaakt in België veel discussie over de reikwijdte van het medisch beroepsgeheim.