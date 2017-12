Volkskrant Ochtend: Geweld bij demonstraties Iran | Waarom blijft Nederland verzot op vuurwerk?

Terwijl u sliep

Man overlijdt bij afsteken vuurwerk in Swifterbant

Nog voor vuurwerk officieel mag worden afgestoken in Nederland, is zaterdagmiddag de eerste vuurwerkdode gevallen. In het dorp Swifterbant in de Flevopolder is een 39-jarige inwoner overleden.



Geweld bij demonstraties Iran

Betogers zijn zaterdag voor een derde dag in verscheidene steden in Iran de straat opgegaan om te protesteren tegen prijsverhogingen en corruptie. Volgens Iraanse media gaat het om de grootste demonstraties sinds de landelijke betogingen tegen het gebrek aan democratie in 2009. Op sociale media wordt bericht over gewelddadige confrontaties.