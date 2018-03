Volkskrant Ochtend: Gejoel en gejuich bij GroenLinks na grote winst | Bekijk de verkiezingsuitslag in uw gemeente

Geen keerpunt voor PvdA bij gemeenteraadsverkiezingen: verlies in bijna alle steden

In café annex club Akhnaton ziet de afdeling Amsterdam van de PvdA woensdagavond net na negen uur de eerste exit poll op televisie verschijnen. Zo'n 200 rumoerige leden zijn naar het zaaltje aan de Nieuwezijdskolk gekomen. Kamervoorzitter Khadija Arib is er ook. Lodewijk Asscher komt later. Beiden zijn Amsterdammer. Het is spannend. Gemeenteraadsverkiezingen 2018, een keerpunt ten goede voor de Partij van de Arbeid? Nee, blijkt al snel.



SP bijna gehalveerd in eerste exitpolls, in Oss klinkt een 'óóóh' alsof ze naar mislukt vuurwurk kijken

Het is niet eenvoudig de kreet te duiden die in cultureel centrum De Groene Engel in SP-bakermat Oss klinkt als de exitpolls van de eerste gemeenten de Socialistische Partij bijna halveren. Is het berusting, verdriet, gruwel van de circa honderdvijftig aanwezigen? Ze zeggen 'óóóh' alsof ze naar mislukt vuurwerk kijken. 'We gaan het vieren', zegt oud-Kamerlid Henk van Gerven, 'wat de uitslag ook is.'



Op pad met de Rotterdamse lijsttrekker van Denk: 'We hebben geschiedenis geschreven'

