Volkskrant Ochtend: 'Geen aanwijzingen voor terrorisme' in Münster | Hoe ziet het leven van een patiënt eruit in 2030?

Op Xi's wereldtoneel is het Westen een figurant

Vanaf maandag is premier Mark Rutte met een handelsdelegatie in China. Hij krijgt daar te maken met het Nieuwe Tijdperk van president Xi Jinping, waarin de buitenwereld slechts welkom is op Chinese voorwaarden. (+)



Hoe ziet het leven van een patiënt eruit in 2030?

De grote technologiebedrijven hebben al bijna elke sector veranderd en nu is de gezondheidszorg aan de beurt. Hoe ziet het leven van een patiënt eruit in 2030? (+)



Eva Hoeke krijgt bericht uit Betondorp: 'Als je een keer naar Amsterdam wil, dan kom ik jullie halen'

Ex-buurtjunk Jorrie had een week eerder de voicemail van Eva Hoeke ingesproken met de mededeling dat uit het oog nog niet meteen uit het hart was. Dit keer belde Betondorp in de vorm van oud-buurman Arie, die met Otto op zoek was naar een auto. 'Je kent Otto toch? Die ouwe Jood?' (+)