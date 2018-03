Volkskrant Ochtend: Facebook: van democratie naar datadictatuur | Moeten we zeehondjes laten sterven?

Aanraders van de redactie

Big Data is Big Business geworden, betoogt Jan Kuitenbrouwer

We dreigen klik na klik af te glijden in een datadictatuur. De enige manier om dat te voorkomen is regulering van internet als een publieke voorziening, betoogt Jan Kuitenbrouwer. Informatie is immers een eerste levensbehoefte geworden, naast water, energie en licht.



Mensenrechtenpolitiek schept verwachtingen die ze niet kan waarmaken

'Wij leven in een gevaarlijke wereld', stelt politiek commentator Martin Sommer. 'Russen zijn assertief, Chinezen agressief, Amerikanen onbetrouwbaar. ­Bezuiden Europa is het niet pluis. Ik was benieuwd naar het zogeheten integrale veiligheidsbeleid en wat Blok ervan zou maken. De verwachtingen van kenners zijn over dit ministerschap niet hooggespannen.' (+)