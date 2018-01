Volkskrant Ochtend: Eerste Syriërs keren huiswaarts | Kan de Nederlandse kust haar populariteit aan?

Democraten stemmen in: overheid VS mag weer drie weken geld uitgeven

Na stemmingen in de Senaat en het Congres en een handtekening van president Trump heeft de Amerikaanse overheid maandag de deuren weer geopend. De patstelling over immigratie is daarmee echter nog niet verholpen.



Experts: bestempel jongere later als volwassen, verleng definitie adolescentie tot en met 24

Is iemand van 24 jaar al volwassen? In academische kringen is de discussie over deze vraag plots opgelaaid na de oproep van vier Australische medici in een wetenschappelijk tijdschrift om de definitie van 'adolescentie' te verlengen tot en met het 24ste levensjaar.