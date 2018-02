Volkskrant Ochtend: Dit Italiaanse gehucht kreeg 50 asielzoekers op 9 inwoners | Wordt Ahold overnameprooi?

Kiezers hoeven geen partijleider met een goede kaaklijn; ze vinden hun plannen belangrijker

Voor columnist Sheila Sitaling is het een opluchting dat kiezers zich 'niet in de luren laten leggen door al dat ijdele personengedoe' van politici. Dat concludeert ze uit 'Aanhoudend wisselvallig', de analyse van de uitkomsten van het Nationaal Kiezersonderzoek 2017. 'Kiezers zijn geen fanboys of fangirls. Ze stellen plannen boven personen.' (+)



Kees van Dongen, de 'barbaar' uit het Noorden, is terug in Montmartre in Parijs

Expositie van Rotterdamse schilder Kees van Dongen geopend in het Musée de Montmartre in Parijs. (+)