Volkskrant Ochtend: De beste plekken om groenten te telen... op Mars | Hoe nu verder met Pyeongchang?

'Ik ben altijd wel heel sterk geopinieerd geweest over wat wel en niet goed was'

Mensen van de Volkskrant vertellen over hun dilemma's, fascinaties en de drijfveer om meer te weten. Chris Buur is onze smaakmaker.



Bij Gucci lopen modellen met nephoofd over de catwalk. Dat werkt op Instagram, en daar gaat het om in de mode

Modellen die met hun eigen nephoofd onder de arm over de catwalk lopen, hoe verzin je het? Modemerk Gucci weet griezelig goed hoe het werkt op Instagram: dáár zit de jeugd op de eerste rij, niet in Milaan. (+)