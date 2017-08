Volkskrant Ochtend: Chauffeur busje met gasflessen opgepakt in Rotterdam | Wie is politiek schuldig aan gif-eischandaal?

Aanraders van de redactie

De nieuwe masters of the universe komen samen in het 'sobere' Jackson Hole



In het idyllisch Jackson Hole begint vandaag het Woodstock van de centrale bankiers (+). De nieuwe masters of the universe staan voor de schier onmogelijke taak hun schuldenberg af te bouwen.



Allah-las: de on-Californische, religieus klinkende naam blijft de groep intussen wel achtervolgen



Het is de eerste gedachte: een verband tussen een gecanceld concert van de Amerikaanse rockband Allah-Las en een terreurdreiging in Rotterdam moet wel te maken hebben met die rare naam. Een naam die naar eigen zeggen vooral verzonnen is omdat de bandleden geïnspireerd waren door de Jesus and Mary Chain en voor hun eigen groep een naam wilden die ook 'heilig klonk'.