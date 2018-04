Volkskrant Ochtend: Brussel waarschuwt voor lage vaccinatiegraad | Duitsers de straat op tegen antisemitisme

Aanraders van de redactie

Deze ex-terrorismeverdachte vertelt: ik werd gemarteld in de Verenigde Staten

Nieuw bewijs laat zien dat Amerikanen ook in de Verenigde Staten zelf martelmethoden hebben gebruikt. De Qatarees Ali al-Marri vertelt voor het eerst hoe hij werd behandeld in de nasleep van 9/11.



Wat een rijk land is Nederland, waar de volksvertegenwoordiging de lof van de vergetelheid zingt

Bert Wagendorp ziet kunst in vergeetachtige politici. 'Het debat heette 'Stukken met betrekking tot de dividendbelasting'. Dat is tevens een van de allermooiste toneelstuktitels sinds lange tijd; het moet wel heel raar lopen wanneer hij niet binnen afzienbare tijd op de gevel van de Amsterdamse Stadsschouwburg prijkt.' (+)



Eerste ronde in gevecht over betaling gehandicapten

VVD'er Tamara van Ark ondergaat donderdag haar vuurproef. De staatssecretaris van Sociale Zaken verdedigt in de Tweede Kamer het plan om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen. Van Ark heeft dat in 'hoofdlijnen' uitgewerkt. Later volgt de lakmoesproef voor Van Ark als ze met een wetsvoorstel komt. (+)