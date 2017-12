Volkskrant Ochtend: Britse politie gaat zedenzaken grondig herzien | De man achter De Vegetarische Slager over de aanval op zijn 'kipstuckjes'

Wie zit er toch achter dat mysterieuze pseudoniem Elena Ferrante? De computer geeft antwoord

Wie o wie is toch die permanent in de bestsellerlijsten verkerende Elena Ferrante? Het was het grootste literaire raadsel in de wereld. En toen liet Jan Rybicki zijn software op de boeken los en was het binnen vijf minuten opgelost. Of toch niet? En hoe werkt die software? (+)



Ontluikende kampioenen en krakende reputaties op olympisch kwalificatietoernooi

De Olympische Spelen zenuwslopend? Niet voor schaatsers. Zij vinden het olympisch kwalificatietoernooi pas erg. Vanaf Tweede Kerstdag, vijf dagen op rij in ijstempel Thialf: krakende reputaties en ontluikende kampioenen. (+)