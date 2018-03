Volkskrant Ochtend: Baudet was gewaarschuwd voor 'potentiële tijdbom' Ramautarsing | Zo wordt Xi Jinping president voor het leven

Het chauvinisme is passé in het Rijksmuseum: het draait nu om roofkunst en migratie

Het chauvinisme is passé in het Rijksmuseum; het draait nu om roofkunst en migratie. Taco Dibbits over de expositie High Society en de toekomst van zijn museum. (+)



Bioloog Thomas ziet niet alleen maar massale uitsterving: 'Dankzij de mens onstáán er ook diersoorten'

Inderdaad, we leven in een tijd van fors uitsterven van dieren en planten, mede door de mens, zegt Chris D. Thomas. Maar in zijn spraakmakende boek wijst de Britse bioloog liever op de andere kant: de mens als schepper, door wie er allerlei nieuw leven ontstaat. (+)



Je staat liever in Moskou naast je wapenbroeders dan in een winkelcentrum te flyeren in je partijwindjack

'Een mooie, grote vlag, en zowel op het katheder voor als op de muur achter hem een prachtig glimmend wapen. Nee, laat het maar aan de Russen over hoe je zo'n parlement versiert. Schitterend. En hoe vaak ben je nou helemaal in de Doema? From Russia With Love, twitterde hij boven de foto. Het Russisch-Nederlandse vriendschapspeldje zat nog gewoon in zijn revers', constateerden de Betrouwbare mannetjes. 'De naam is Wilders. Geert Wilders.' (+)