Volkskrant Ochtend: Aanval VS en bondgenoten op doelen in Syrië | Leger nepfans hielp zanger Dotan viral te gaan

Terwijl u sliep

Aanval VS en bondgenoten in Syrië gericht op opslagplaatsen chemische wapens

De Verenigde Staten hebben zaterdagochtend vroeg (Nederlandse tijd) precisiebombardementen uitgevoerd in Syrië, die even daarvoor op de nationale televisie waren aangekondigd door de Amerikaanse president Donald Trump. De aanval is inmiddels voorbij.



Fanatieke nepfans poetsten op Facebook en Twitter imago van zanger Dotan op

Singer-songwriter Dotan heeft ruim zeven jaar lang hulp gehad van zeker 140 verzonnen fanprofielen die op ­Facebook, Twitter en Instagram zijn imago oppoetsten. Een deel van de ­accounts is volgens een voormalige medewerker aangemaakt in opdracht van ­Dotan zelf.



Onderzoek: Vlees wordt in supermarkt 25 tot 53 procent te goedkoop verkocht

De werkelijke kosten van rund-, varkens- en kippenvlees liggen veel hoger dan waarvoor het in de supermarkt wordt aangeboden. Tel bij de winkelprijs de klimaatschade, de milieuvervuiling en de verstrekte subsidies op, en de carnivore consument zou tientallen procenten meer betalen. Vooral varkensvlees is veel te goedkoop: inclusief verborgen kosten zou het 53 procent duurder zijn.