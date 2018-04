Volkskrant Avond: Zijn misser wordt haar dood: arts en patiënt vertellen | Waarom vertonen we uitstelgedrag?

Vanavond op televisie

Hoe lang nog voordat onze auto's zelf gaan rijden? In de documentaire Dawn of the Driverless Car is te zien hoe ver de kunstmatige intelligentie inmiddels is (Canvas, 20.30 uur). Meer zin in een filmpje? Kijk er gelijk acht tijdens de Avond van de korte film (NPO 3, 22.oo uur) of kies voor de degelijke thriller The Negotiator, met acteerkanonnen Samuel L. Jackson en Kevin Spacey (SBS 9, 20.30 uur). Meer tv-tips vindt u hier.