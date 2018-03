Volkskrant Avond: 'Zelfdodingspoeder' leveren aan particulieren moet verboden worden, vinden leveranciers

Britse politie stelt moordonderzoek in naar Poetin-criticus Nikolaj Gloesjkov

De Britse politie is een onderzoek begonnen naar de dood van de Russische balling Nikolaj Gloesjkov, die eerder deze week dood werd aangetroffen in zijn huis. De politie gaat ervan uit dat hij is vermoord, omdat er sporen van wurging op zijn nek zijn gevonden.



Salvador Dalí na dna-onderzoek herbegraven in Figueres

Het lichaam van de beroemde Spaanse kunstenaar Salvador Dalí is weer teruggeplaatst in de tombe in zijn eigen theatermuseum in Figueres. In het diepste geheim hebben forensische experts in de nacht van donderdag op vrijdag de stoffelijke resten van Dalí herbegraven op de plek waar de 84-jarige surrealistische meester tot juli vorig jaar had gelegen sinds hij door hartfalen was overleden.