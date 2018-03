Volkskrant Avond: Worden de regeringspartijen morgen afgestraft? | Waarom de Amsterdamse beurs weer in trek is

Het is weer dringen geblazen in de rij voor de beursgang (+)

Op Beursplein 5 aan het Damrak in is het soms dringen bij de ingang, soms bij de uitgang. Nadat enkele jaren geleden nog werd gewaarschuwd dat de Amsterdamse beurs geen museum voor financieel erfgoed zou mogen worden, verdringen bedrijven zich er nu alsof het de hipste club van de stad is.



Enschede is het toneel van een bijzonder journalistiek experiment (+)

Samen een redactie: het media-experiment van lokale omroep 1Twente en dagblad Tubantia maakt de regionale journalistiek in Enschede springlevend. Is de Newsroom Enschede de journalistiek van de toekomst?