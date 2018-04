Volkskrant Avond: Wat leren Avicii's collega's van zijn burn-out? | OPCW onderzoekt gifgasaanval in Syrië

Driehonderd prominenten tekenen manifest tegen antisemitisme in Frankrijk

In Frankrijk, 'het land van Emile Zola en Clemenceau', is een 'etnische zuivering zonder groot rumoer' gaande. Dat schrijven driehonderd prominente Fransen in een manifest dat zondag in de krant Le Parisien verscheen. Tot de ondertekenaars behoren o.a. ex-president Sarkozy en artiesten als Charles Aznavour.



Eiland Mont Saint-Michel weer open voor publiek: man dreigde 'smerissen te doden'

Mont Saint-Michel in Normandië is weer opengesteld voor het publiek. Zondagochtend werd het dorp ontruimd nadat een man gedreigd had politiemensen te vermoorden. De verdachte is niet gevonden, maar volgens de autoriteiten is het gevaar geweken.