Volkskrant Avond: Vergeet wat opruimgoeroes zeggen, bewaren is goed | Afrikaanse tech in Silicon Savannah

Trump kondigt aanval op Syrië in tweet aan: dit zijn Amerika's militaire opties

Amerikaanse marineschepen in de Middellandse Zee staan gereed nu president Trump aanstuurt op een vergeldingsaanval tegen Syrië. In een tweet kondigde de president woensdag aan 'dat de raketten er aan komen' om Damascus te straffen voor de 'gifgasaanval' in Douma. Trump heeft diverse militaire opties: van een beperkte kruisrakettenaanval tot een grootschalige luchtcampagne.



In de Sahel is 80 procent van de vogels verdwenen

Het aantal vogels in de Sahel is de afgelopen halve eeuw met 80 procent afgenomen. In die periode zijn 1,5 tot 2 miljard vogels in de regio ten zuiden van de Sahara hun leefgebied kwijtgeraakt, zo schatten Nederlandse onderzoekers op basis van tellingen in twee West-Afrikaanse landen. Belangrijkste oorzaken zijn het verdwijnen van begroeiing door grote droogte in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw en door het afgrazen van de savannes.