Volkskrant Avond: Tweede Kamer stemt in met afschaffen raadgevend referendum | Dit kan de overheid doen tegen roken

VS en bondgenoten willen wapenstilstand in Syrië, om einde te maken aan 'slachting' in Oost-Ghouta



De internationale roep om een gevechtspauze in Syrië wordt luider. Zweden en Koeweit willen dat donderdag in de Veiligheidsraad van de VN wordt gestemd over een wapenstilstand van dertig dagen. Dat moet vooral een einde maken aan de bombardementen in Oost-Ghouta. Ook moet het ruimte bieden voor hulpverlening aan miljoenen burgers en de evacuatie van gewonden.



Roken aanpakken? De bal ligt bij de overheid



Kan de overheid passief blijven nu het Openbaar Ministerie (OM) de tabaksindustrie niet vervolgt omdat dit bij de 'huidige wet- en regelgeving strafrechtelijk kansloos' is? (+)