Volkskrant Avond: Strengere wapenwetten in VS, gaat dat lukken? | 'Juf Ank' over hysterie rond De Luizenmoeder

TivoliVredenburg erkent 'ernstige fout' Wilde Westenfeest, zegt 'zulke festiviteiten' niet meer te organiseren

Het was bedoeld als onschuldig feestje, geheel in de sfeer die kinderen aanspreekt. Met een Waanzinnige Wigwam en een Wilde Westen Bios als decor. 'Vergeet je plaksnor en lasso niet', schreef de organisatie van TivoliVredenburg in zijn aankondiging voor het kinderfestival in juni vorig jaar. Drie maanden later werd aafgifte gedaan tegen het poppodium in Utrecht.



Duitse zangeres Nina Hagen laat documentaire Buying the band offline halen

De documentaire Buying the band is offline gehaald na klachten van de Duitse zangeres Nina Hagen. In de film zit een met verborgen camera's gefilmde scène van een mislukte studiosessie met Hagen. Er komt binnenkort een nieuwe versie van de docu online waarin de betreffende fragmenten zijn verwijderd.