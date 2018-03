Volkskrant Avond: Rutte presenteert nuchtere EU-visie | Hoe een prominent FvD'er appt over ras, homoseksualiteit en doodstraf

Morgen in de krant

Trouwen op je 11de? Het kan in de Verenigde Staten



Tussen 2000 en 2010 trouwden in de Verenigde Staten naar schatting bijna 250 duizend kinderen. Kindhuwelijken komen vooral voor in streng religieuze kringen, maar niet alleen daar. (+)



Hoe een prominent FvD-lid in een besloten appgroep praat over ras, homoseksualiteit en de doodstraf



Yernaz Ramautarsing kwam in het nieuws met uitspraken over IQ en volkeren. Die waren volledig uit zijn verband gerukt, volgens Forum voor Democratie. Maar conversaties in besloten appgroepen scheppen helderheid.