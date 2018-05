Volkskrant Avond: Renate Dorrestein (1954-2018) was uniek in de letteren | Drie dagen Giro in Israël

Vandaag belangrijk

Klassieke verhalenverteller Renate Dorrestein (1954-2018) liet ons zien waartoe mensen in staat zijn

Schrijfster Renate Dorrestein is overleden. Haar uitgeverij Podium heeft dat bekendgemaakt. Ze leed aan slokdarmkanker en overleed vrijdagavond in het bijzijn van haar dierbaren in haar woning in Aerdenhout. Dorrestein is 64 jaar geworden.



Politie doet onderzoek naar 'verwarde' man die drie voorbijgangers neerstak

De politie gaat de achtergronden onderzoeken van een 31-jarige man die zaterdag in Den Haag drie mensen neerstak. Met een grootschalig opsporingsonderzoek wil de politie nagaan of de man bijvoorbeeld is geïnspireerd door radicale groeperingen. Volgens de NOS gaat het om een Syriër die niet op de lijst van potentiële terreurverdachten staat.



'Ex weigeren op uitvaart schadelijk voor kind'

Een op de drie gescheiden ouders met minderjarige kinderen wil niet dat de ex-partner aanwezig is bij zijn of haar uitvaart. Een kwart zegt ook niet van plan te zijn te komen, mocht de ex overlijden. Dit blijkt uit een onderzoek onder gescheiden mannen en vrouwen door onderzoeksbureau GfK in opdracht van uitvaartverzekeraar Nuvema.



Tandartsentekort dreigt, vooral buiten de Randstad

Er dreigt een tekort aan tandartsen. Met name buiten de Randstad werken veel pensioengerechtigde tandartsen noodgedwongen door omdat ze geen opvolger kunnen vinden. De oorzaak: het beperkte aantal Nederlandse tandartsen dat jaarlijks afstudeert, en de danig opgedroogde toestroom van buitenlandse tandartsen.