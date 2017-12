Volkskrant Avond: NS opent jacht op regionaal spoorvervoer | Uw frituurvet is meer waard dan u denkt

Morgen in de krant

Hoe een reis naar Auschwitz de racistische ideeën van deze leerlingen veranderde

Dat hun leerlingen racistische ideeën hebben, houden de meeste scholen liever stil. Slecht voor het imago. Het Helicon VMBO uit Nijmegen, waar veel rechts-radicalisme heerste, is er juist heel open over en reist onder meer met leerlingen naar Auschwitz. Die aanpak werkt. 'Hoe heb ik me zo kunnen vergissen.' (+)



Het vet waar u nu oliebollen in bakt, brengt u deze zomer naar uw vakantiebestemming

Bakt u dit weekend de oliebollen voor uw familie? Kieper het gebruikte frituurvet dan niet in de gootsteen of het toilet, maar breng het naar een inzamelpunt. Het recyclen van frituurvet spaart riool en milieu. En passant spekt u ook nog de kas van een kinderboerderij of een sportkantine, omdat zij aan de 'vetcollecte' een zakcentje overhouden. Vier vliegen in een klap, de knapperige oliebollen meegeteld.



Hij verloor zijn kind bij een schietpartij - op sociale media zeggen ze dat hij het verzon

Na de schietpartij op een basisschool in Sandy Hook ging er een golf van verontwaardiging door de VS. Maar David Wheeler, die zijn zoontje verloor, wordt op internet gehaat en bedreigd sinds hij pleit voor wapenregulering. (+)