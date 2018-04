Volkskrant Avond: Nieuwe app koppelt kankerpatiënten aan lopend onderzoek | Waarom gaat het zo slecht met 3FM?

4G-verbinding met Christus: gigantisch Jezusbeeld in Polen blijkt uitgerust met zendmasten



Het heeft een paar millennia geduurd, maar in het Poolse stadje Swiebodzin is eindelijk een rechtstreekse verbinding tot stand gekomen met Jezus Christus. Via 4G. Journalisten van de Poolse tabloid Fakt hebben ontdekt dat een torenhoog Christus-standbeeld in alle stilte is uitgerust met zendmasten. Volgens de internetprovider gaat het om een idee van de lokale parochiepriester.



Duitse Joodse Raad: verstandiger om baseballpetje te dragen in plaats van een keppeltje



De Centrale Joodse Raad in Duitsland raadt Joden aan in grote Duitse steden geen keppeltje meer te dragen, omdat mensen daarmee agressie over zich af kunnen roepen. Het is verstandig om 'een baseballpetje of iets anders te gebruiken om het hoofd te bedekken', zegt de president van de raad, Josef Schuster, in een interview met Radio Eins.