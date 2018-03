Volkskrant Avond: 'Nee' tijdens referendum zet coalitie onder druk | Kweekvlees is hard op weg naar uw bord

De Trumpiaanse raadscampagne van een 22-jarige VVD'er uit Enschede

De 20-jarige student Jochem Stoeten wilde met behulp van microtargeting voor de VVD in de gemeenteraad komen. Een onlinemarketeer beloofde hem dat het een eitje zou worden. Maar gebruik van big data blijkt geen garantie voor succes, en heeft sinds het Cambridge Analytica-schandaal een luchtje. (+)



Gifgasaanval, alt-right media, tomeloze president: Homeland wedijvert subliem met de werkelijkheid (****)

'Het is een gekkenhuis, alles is mogelijk.' In de vierde aflevering van het zevende seizoen van Homeland loopt protagonist Carrie Mathison (Claire Danes) op haar kenmerkende borderline-hysterische manier door haar huis. In haar kielzog de bevriende computernerd Max (weet u nog, de humorloze variant van Chandler uit Friends) aan wie ze ratelend vertelt ze wat ze net heeft gezien. Iets met de nieuwe president die niet in toom te houden is en haar belangrijkste adviseur die een kwade genius blijkt. Eén ding is zeker, het zevende seizoen belooft weer spannend te worden.