Volkskrant Avond: Nederland vindt meer geld naar EU onacceptabel | Bejaarde paarden naar luxe rusthuizen

Morgen in de krant

Plusteken achter een artikel? Artikelen met een 'plus'-teken zijn vrij toegankelijk voor abonnees van de Volkskrant. Geen abonnee? Geen nood, hier kunt u een abonnement nemen vanaf €5,-/week.

Hoe een kritische Poolse radiozender door de regering het zwijgen wordt opgelegd



Radiozender Trójka is een begrip in Polen. Je hoort er alternatieve muziek en praatprogramma's met scherpe vraaggesprekken. Trójka is cult, zegt een redacteur. Of liever gezegd: wás. Want de conservatieve PiS-regering beknot de journalistieke vrijheid van de radiomakers. 'Is dit Cuba, is dit Rusland?' (+)



Een rusthuis, specialistische zorg en de paardenhemel: zo ziet het pensioen voor paarden eruit



Vroeger waren bejaarde paarden een overbodige luxe, tegenwoordig vinden liefhebbers dat ze recht hebben op pensioen. En daar hebben ze héél veel voor over. (+)



The Death of Stalin is Monty Pythonesk, maar blijft dicht bij historische werkelijkheid



De Schotse regisseur en specialist in satire Armando Iannucci (The Thick of it, Veep) maakte een zwarte komedie over de dood van Stalin. En dat vonden ze in Rusland niet leuk. (+)