Volkskrant Avond: Mag het op Koningsdag over aardbevingen gaan? | Waarom we zo slecht tegen ons verlies kunnen

Morgen in de krant

En plots is het Groningse publiek stil: de koning spreekt over de aardbevingen

Zelden zal er op Koningsdag een officieel moment zijn ingeruimd om te praten over angst. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima deden het: in Groningen spraken zij vrijdag met gedupeerden van de gaswinning. 'Luisteren is zo belangrijk.'



FNV: 'Flexwerk kost de samenleving 10 miljard euro'

Volgens vakbond FNV loopt de schatkist miljarden mis door flexibele arbeid. Klopt dat? (+)



Waarom kunnen we zo slecht tegen ons verlies?

Wat roept een sterkere emotie op: winnen of verliezen? Misschien denkt u: winnen is even aangenaam als verliezen onaangenaam is. Dan heeft u het mis. 'Verlies weegt zwaarder dan winst', zegt hoogleraar sociale psychologie Paul van Lange. (+)