Volkskrant Avond: Is Svens goud zo vanzelfsprekend als het lijkt? | Waarom we zo smullen van awkward humor

Onverdraaglijk ongemakkelijk, zo voelt de humor in kijkcijferhit De Luizenmoeder. We leven in het tijdperk van awkwardness. Waarom is dat zó smullen?



Op de emigratiebeurs in Houten is het Ik Vertrek-gehalte hoog: 'Als je de eerste 2 jaar volhoudt, red je je wel' (+)

Het Ik vertrek-gehalte was dit weekend hoog tijdens de Emigratiebeurs in Houten - als eyeopener voor hoe het niet moet, maar ook als duwtje in de rug. 'Ik verbaas me wel eens over wat je bij Ik vertrek ziet. Een gozer die iets in de horeca gaat beginnen terwijl hij nog nooit een ei gekookt heeft, dan denk ik: hoe bestaat het?'