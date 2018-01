Volkskrant Avond: Hoe rapper Boef vrede sloot met Nederland | Wat te doen als de buurvrouw zwaar dement is?

artikelGoedenavond. Rapper Boef sloot gisteravond vrede met Nederland op een avond die nog vaak in herinnering zal worden geroepen. Lees de reportage van onze muziekredacteur Robert van Gijssel. Verder in de Volkskrant Avond: stel je eens voor: een laboratorium zo groot als een voetbalstadion, maar dan op je keukentafel - een revolutionair röntgenkanon is in de maak. En mis de column van Willem Vissers niet: '#MeToo in de sport is zeker zo groot als in de toneel- of de filmwereld.'