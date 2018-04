Volkskrant Avond: Ex-terrorismeverdachte vertelt: ik werd gemarteld in de VS | Volg live het dividenddebat

Opinie: Waarom moet lezen per se leuk zijn?

Bevorder de leesvaardigheid en het leesplezier volgt later, betoogt Sebastien Valkenberg.



Tien jaar en negentien films later is Marvel nog steeds niet uitverteld en zijn de fans nog lang niet uitgekeken

Met Avengers: Infinity War dendert opnieuw een superheldenspektakel uit de filmstudio van Marvel op bezoekersrecords af. Het is de negentiende loot aan Marvels exploderende filmuniversum. Zo langzamerhand komen we om in de superheldenfilms, maar is dat wel zo erg? Vriend en vijand zijn het over één ding eens: bij Marvel doen ze iets heel erg goed. (+)



Hoe een koninklijk bezoekje aan de supermarkt eruitziet (in Sylvia's fantasie)

Sylvia Witteman las dat koning Willem-Alexander 'gewoon in de rij staat bij Albert Heijn'. Ze zag hem voor zich. 'Schuw kijkt de koning even om zich heen en mikt dan de kaas in zijn mandje. 'Nooit met honger boodschappen doen, Alex', zegt Max altijd, maar wat wíl ze, de lunch had ook al zo weinig voorgesteld, een lullig boterhammetje met komijnekaas.' (+)