Volkskrant Avond: Een postuum maken over je nog levende held: zo is dat | Continu beveiligd door het leven

'Staan we voor vrijheid, tolerantie en vooruitgang, of kijken we met een half oog naar Istanbul en Mekka?'

Lijsttrekker en wethouder van Leefbaar Rotterdam Joost Eerdmans kijkt tevreden terug op de afgelopen vier jaar. En hij wil door, want winst van het 'het links-islamitische blok' zou een ramp voor de stad zijn. (+)



Podcast: gruwelijke liquidaties en dramatisch familieverraad, maar wat is wél leuk aan het proces-Holleeder?

Het proces tegen Willem Holleeder gaat over gruwelijke liquidaties en wordt gedomineerd door een dramatische breuk tussen hem en zijn zussen. Maar voor journalisten met een zekere beroepsdeformatie is zo'n unieke zaak als deze toch ook leuk, leggen verslaggevers Elsbeth Stoker en Wil Thijssen uit in deze aflevering van onze podcast het Volkskrantgeluid.



Niemand verklaart je meer voor gek als je een stedentrip naar Rotterdam aankondigt

Twintig jaar geleden ging nooit iemand een weekeinde naar Rotterdam. Wie er niet per se hoefde te zijn, liet de stad links liggen.' Dat is nu wel anders, ziet Paul Onkenhout. (+)