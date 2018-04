Volkskrant Avond: ECB-beleid feest voor schatkist | Kunnen Noord- en Zuid-Korea niet zelf voor vrede zorgen?

Vandaag belangrijk

ECB-beleid bespaart Nederlandse schatkist 84 miljard

Dankzij de extreem lage rente heeft de Nederlandse overheid het afgelopen decennium 84 miljard euro bespaard. Voor alle eurolanden samen staat de teller inmiddels op het astronomische bedrag van 1149 miljard euro. Dat blijkt uit berekeningen die de Duitse centrale bank aan de Volkskrant heeft verstrekt.



Zorgakkoord: zorg dichter bij huis in plaats van in het ziekenhuis moet kostenstijging tegengaan

Medische zorg moet minder vaak in het ziekenhuis worden verleend, maar dichter bij huis, door huisartsen en in gezondheidscentra. Over deze staande praktijk in sommige ziekenhuizen heeft het kabinet nu sectorbrede afspraken gemaakt. Ook zullen de ziekenhuizen zich verder specialiseren.



Coalitie en oppositie tegenover elkaar om plan loonsverlaging arbeidsgehandicapten

Het kabinetsplan om gehandicapten onder het minimumloon te betalen splijt het parlement. De coalitiepartijen en vrijwel de voltallige oppositie staan onverzoenlijk tegenover elkaar. Dit bleek donderdag tijdens het debat over het voorstel van staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken.



Leeuwarden even klaar met culturele zusterhoofdstad Valletta door 'beroerde uitlatingen' over vermoorde journalist

Leeuwarden is wel even klaar met Valletta, de hoofdstad van Malta waarmee de Friezen dit jaar de eretitel Culturele Hoofdstad van Europa delen. Aanleiding is de 'kwetsende toon' van leden van het organisatiecomité op het eiland over de vermoorde journalist Daphne Caruana Galizia.