Volkskrant Avond: Duikers vinden verbinding naar onderwereld Maya's | Veel 55-plussers kennen 'hongerjaren'

Morgen in de krant

Plusteken achter een artikel? Artikelen met een 'plus'-teken zijn vrij toegankelijk voor abonnees van de Volkskrant. Geen abonnee? Geen nood, hier kunt u een abonnement nemen vanaf €3,50/week.

Langs route Olympische vlam in Zuid-Korea slaat de vrede toe (+)

De fakkel met de Olympische vlam is bezig met een drie maanden durende tocht door de negen provincies van Zuid-Korea. De stemming zit er goed in bij de Zuid-Koreanen, zeker nu er bijna geen dag voorbijgaat zonder goed nieuws over deelname van Noord-Korea aan de Winterspelen. 'Wij dromen van een hereniging zonder oorlog.'



Onderscheiden als oorlogsheld, nu opnieuw in opspraak

Opnieuw is Marco Kroon in opspraak. Vier vragen over de omstreden oorlogsheld, drager van de hoogste militaire onderscheiding van Nederland.