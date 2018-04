Volkskrant Avond: Dit is Cuba's nieuwe leider | Op reis naar het Star Wars-eiland (dat in Ierland ligt)

Het is eindelijk lente - alleen nog even zoeken naar de tulpen

Na een fris voorjaar gaat het ineens hard met de natuur. Dus is het vol op de fietspaden en de terrassen. Zeker langs de wereldberoemde Bloembollenboulevard. (+)



Hoogmoed brengt Juncker in problemen bij Europees Parlement: behoudt topambtenaar Selmayr zijn positie?

Nog geen half uur nadat het Europees Parlement hem met overweldigende meerderheid heeft veroordeeld voor de 'staatsgreepachtige' promotie van zijn naaste medewerker, stelt voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie opnieuw: ik heb helemaal niets verkeerd gedaan. Het blijft verbazingwekkend: hoe kan zo'n ervaren politicus zo'n blinde vlek ontwikkelen voor een affaire die hem en zijn Commissie had kunnen nekken? (+)



Nieuwe Tina maakt van oude Tina een nog grotere ster

Het moest vooral geen drama worden over huiselijk geweld, maar na een paar etentjes in zijn Blaricumse villa won Joop van den Ende het vertrouwen van Turner. Dinsdag ging de Tina Turner Musical in première in musicalhart van Londen, waar het Engelse publiek luidruchtig meeleefde. (+)