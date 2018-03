Volkskrant Avond: De hel die de WhatsAppgroep heet | Hoe ga je als bedrijf om met de gevoelige tijdsgeest?

'Lighter is better': Heineken is niet het enige bedrijf dat soms de plank misslaat



Indianen, seksisme, 'Lighter is better': als bedrijven niet goed aanvoelen wat er leeft in de maatschappij, is reputatieschade snel geleden. Maar gevoeligheden zijn niet louter een mijnenveld - ze bieden ook kansen. (+)



Zo smoort Rusland het rouwprotest na de Siberische brand



Het is doodstil op het grijze plein voor het provinciehuis van de Siberische stad Kemerovo. Met duizenden stonden ze hier afgelopen dinsdag, rondom het bronzen beeld van Lenin, in het zicht van drie halfstok gehesen Russische vlaggen. Op jacht naar de verantwoordelijken voor de brand die Rusland in nationale rouw stortte. Even leken de nabestaanden van de 41 omgekomen kinderen en 23 volwassenen het land in hun greep te hebben. (+)