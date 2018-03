Volkskrant Avond: Belastingaangifte doen voor 1 april kan veel geld schelen | Een kwartelei, hoe kies is dat?

Jan Siebelink schrijft Boekenweekgeschenk 2019: 'God zal erin voorkomen'

'Zonder aarzeling heb ik ja gezegd.' Jan Siebelink (80), die woensdagavond bekendmaakte dat hij de auteur is van het Boekenweekgeschenk 2019, kreeg het aanzoek begin februari. 'Waar ik was? Hier thuis in Ede,' vertelt hij aan de telefoon. 'Er werd aangebeld. Nietsvermoedend deed ik open, maar toen ik vervolgens Eppo van Nispen tot Sevenaer zag, in zijn laatste week als directeur van de stichting CPNB, geflankeerd door Francien Schuursma en Suzanne Holtzer van mijn uitgeverij De Bezige Bij, dacht ik te weten dat ze mij alvast kwamen feliciteren. Een paar dagen later, op 13 februari, zou ik namelijk 80 jaar worden.



Chinees ruimtestation valt binnenkort uit de hemel. Klein probleem: Beijing is de controle erover kwijt

Ook luchtkastelen kunnen te pletter slaan: komend weekend valt het Hemels Paleis uit het zwerk, China's eerste bemande ruimtestation dat sinds 2011 in een baan om de aarde draait. De missie zit erop, aldus de baas van China's bemande ruimtevaart vorig jaar tijdens een congres. Klein probleem: Beijing is al lange tijd de controle kwijt over Tiangong 1, zoals het ruimteverblijf officieel heet. Dit betekent dat de terugval naar aarde ongecontroleerd zal verlopen.