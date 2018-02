Volkskrant Avond: Baudet weigert gesprek met dissidente FvD-leden | Feiten en fabels over migraine op een rij

De opening van de Spelen in Pyeongchang ging vooral over de historische toenadering tussen Korea's

De openingsceremonie was nog geen kwartier oud of het eerste historische moment van de Olympische Spelen van Pyeongchang was al aangebroken. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zwaaide naar het publiek, draaide zich om en schudde de hand van de lachende Kim Yo-jong, de jongere zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un



Baudet weigert gesprek met kritische FvD-leden, blijkt uit gelekte mail: 'Er komt geen gesprek over jullie 'ideeën''

De storm binnen Forum voor Democratie wil maar niet gaan liggen. Een gepland overleg tussen de partijtop en drie belangrijke critici binnen FvD is donderdagavond op het laatst moment afgeblazen door Thierry Baudet. De partijleider heeft de dissidenten inmiddels laten weten niets meer te zien in een verzoening, zo blijkt uit een interne mail die in handen is van de Volkskrant.